El Festival de Cannes pone el glamour a los mejores looks de la semana

Nicky Hilton estrena el ranking de las mejor vestidas de la semana por partida doble. Y es que la hermana de Paris se merece un hueco entre las más estilosas porque en esta etapa del embarazo es muy difícil pasear estilo y ella lo ha conseguido con este diseño de Dennis Basso.

Fearne Cotton toma el relevo con un diseño perfecto para los eventos de primavera. Un vestido amarillo de Kelly Simpkin con un seductor escote en V, manga farol y repleto de encaje y botones en la falda.

Sarah Jessica Parker llega al puesto número 7 con un vestido tipo lady con un estampado que juega con la geometría a base de bordados. El maquillaje en tonos tierra y las sandalias plata complementan a la perfección su look.

Kristen Dunst se ha convertido en una de las celebrities más elegantes que han paseado por la alfombra del Festival de Cannes con un espectacular diseño de Gucci. Un vestido en rosa cuarzo decorado con unas grandes flores de lentejuelas rojas y negras.

El ecuador del ranking es para Julianne Hough. La cantante acudió a un evento con un look de diez: jeans claros, camiseta básica, maxi gabardina y complementos en nude. ¡Sencillo pero perfecto!

Kate Beckinsale conquista el puesto número 4 con una elegancia deslumbrante. La actriz ha acertado de lleno con la elección de este diseño con escote off shoulder decorado con un precioso volante de toques flamencos. ¡Divina!

El bronce del ranking es para Gigi Hadid. La modelo ha paseado un look de lo más estiloso confeccionado en piqué de color blanco de la firma Roland Mouret combinado con unas elegantes sandalias de Stuart Weitzman. Un look con el que demuestra que la elegancia no está reñida con la juventud.

La plata es para otra Hadid: Bella. La modelo desfiló por la alfombra del Festival de Cannes un impresionante diseño de Roberto Cavalli Cuture con el que presumió de figura. Y es que aunque Bella necesita muy poco para convertirse en el centro de las miradas, la verdad es que con este diseño conquistó a todo el personal.

Y el oro de la semana es para Olivia Culpo, y es que aunque a primera vista es un look muy sencillo, la combinación es perfecta. La Miss Universo se enfundó en una falda muy trendy transparente con topos en negro que combinó con una camiseta del mismo tono de manga al codo y cuello perkins. ¡De diez!

Y el fashion crime de la semana es para Thalía y su festival de prendas: leggins que le hacían bolsa, top rojo cruzado (a juego con los zapatos), cazadora de cuero, maxi pendientes y sombrero ladeado. ¿Te has dejado algo en el armario Thalía? ¡Menudo fashion crime!