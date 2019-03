El Festival de Cannes 2015 y los Premios Vogue Who's On Next visten los mejores looks de la semana

LOS MEJORES 10 LOOKS DE LA SEMANA

Entre el Festival de Cannes y los Premios Vogue Who's On Next han llenado los mejores looks de la semana de elegancia y sensualidad. Nieves Álvarez era la distinción personificada con un diseño de Stephane Rolland y la mítica serpiente de Bvlgari, por su parte, Ariadne Artiles estaba muy sexy con un jumpsuit de plumeti azul noche. Y es que con tanta alfombra roja hay looks para todos los gustos.