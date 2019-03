Fernando Verdasco, Sharon Stone o Vanessa Hudgens en los saraos nocturnos del 17 de noviembre

DEL LOOK MÁS INFORMAL AL MÁS ELEGANTE

Multitud de eventos fueron celebrados en la noche del 17 de noviembre en España y en Estados Unidos, citas a las que no pudieron faltar nuestros famosos con sus mejores galas. Desde la presentación de la 'Springfield Keep In Touch' en Madrid, donde se llevó un estilo más informal, hasta la premiere de 'Youth' en el DGA Theater de Los Angeles en la que las estrellas aprovecharon para lucirse, ¡no nos perdimos ni un detalle de los modelitos!