Felipe Varela, en paradero desconocido después de prometer relanzar la marca

Felipe Varela volvía a Cibeles con un objetivo claro, relanzar la marca y conseguir una clientela más joven y moderna. El modisto daba la cara el 22 de febrero y hacía frente a la masa de periodistas que esperaban alguna declaración del diseñador, pero Varela se aferró a su timidez y a su aire enigmático para que la colección fuese la gran protagonista y sus diseños fuesen los que hablasen del aire renovado de la casa dejando atrás los trajes de chaqueta.

El modisto presentaba trajes de noche para seducir a una clientela más joven que las que se encontraban en el front row del desfile, pero, tras el relanzamiento de Varela, la casa se ha impregnado de un silencio que hace preguntarnos dónde está Felipe. Su intención de abrir tiendas en el extranjero, ponerse al día con las redes sociales y quitarse el aire carca del barrio Salamanca se ha quedado en eso, intenciones.

Según LOC, podría haberse producido desavenencias en la familia Varela que serían el problema principal de no haber hecho movimientos prometidos para impulsar la marca. Además, una acreedora habría denunciado un impago. La web tampoco se ha modernizado para conseguir mayores beneficios económicos. Por otra parte, la 'traición' de la reina Letizia que este año ha apostado más por Hugo Boss o Nina Ricci podrían haber sido el detonante del no resurgimiento de Varela. Rut, hermana del diseñador y responsable de prensa, prefiere no hacer declaraciones cuando siempre se ha mostrado amable con los periodistas. ¿Dónde está Felipe Varela?