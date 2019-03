Casual Skater Teen

Bieber convierte en oro todo lo que toca. Desde una canción aparentemente fácil y tonta para hacerla pegadiza hasta el pelo pijo con flequillo-filete que estaba totalmente out. El ‘pequeño Timberlake’, como ya lo denominan, marca tendencia musical y estilística. Además de revolucionar a todo un ejército de hormonas teenager, Justin se está convirtiendo en un modelo juvenil a seguir a la hora de vestir.

Su look casual de camisas de cuadros con camisetas básicas (grises, blancas y negras) mezclado con baggy pants y sudaderas es todo un reclamo en las tiendas de high y low cost. Esta navidad, los niños no piden sólo videojuegos y ordenadores. Este año 2010, la frase más repetida para el día de Papá Noel o Reyes es ‘’Mamá, quiero un look a lo Bieber’’.

Y es que Justin sabe también cómo vestir para no parecer que está fuera de lo normal. No es de esos que intentan aparentar ser más mayores, como la mayoría de las chicas celebrities de su edad, que se empeñan en ser señoronas cuando no tienen ni siquiera 17 años. Él (o los que le rodean), es (son) consciente (conscientes) de que lo que se lleva es la cara no de no haber roto un plato con ropa trendy y altas dosis de rebeldía callejera. ¿Un ejemplo? Las gorras y deportivas altas junto con el patinete son sus señas de identidad.

Cuando tiene un evento importante, combina camisas y chalecos con corbatas y converse o similares. Aunque tampoco descarta arriesgar un poco más y plantarse una pajarita o pañuelo al cuello para señalar que él también sigue la moda. Muchos se empeñan en criticarle y odiarle. Pero así es el mundo de la fama. Cuanto más éxito cosechas y menos edad tienes, las envidias estallan por todas partes. Si no que se lo digan a Miley Cyrus. Pero él pasa de todo y es fiel a sí mismo. Recuerda: por mucho que te digan los demás sé siempre tú mismo. Haz como Bieber y persigue tu estilo haciendo caso omiso de lo que piensen los demás. Y si no tienes maña con la moda, siempre está bien fijarse en grandes o futuros iconos. Apúntate esta máxima y prepárate para triunfar, o al menos para intentarlo.