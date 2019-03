Fashion save the Queen

Tenemos la noticia recién salida del horno y a los chicos de CELEBRITIES nos ha faltado el tiempo para analizar el look de la futura princesa de Inglaterra. Muchos la señalan como ‘clasicorra’ y rancia, mientras que otros la alaban e idolatran todo el rato y sin parar. Pero ¿qué opinas tú? ¿Está Kate Middleton a la altura de Diana de Gales? Si te atreves… ¡Responde! Si no, no te preocupes que nosotros lo haremos por ti.

Desde que empezó su relación con el príncipe Guillermo, Kate es incluida en las listas de las más elegantes de Inglaterra. Revistas como Vanity Fair, ¡Hello! y periódicos de prestigio como el Daily Telegraph dicen que está apuntando maneras para ser, no sólo una gran princesa, sino también una embajadora de la moda inglesa. Pero además, según el portal Hola, las niñas de Inglaterra ya buscan como locas en webs los beauty secrets de Kate Middleton. Uff… Esto pinta fuerte. ¡Qué tiemblen las it girls anglosajonas con cara de niña pija descarriada y medias rotas! Porque parece ser que ahora lo que se va a llevar en Londres y alrededores es el ser, o parecer, que no has roto un plato en tu vida. Eso sí, con faldas a una altura determinada, tocados y Barbour.

Podemos afirmar que Kate está imponiendo, poco a poco, la vuelta de los pijos-rancios ingleses. ¿Las claves? Cuando va de boda o acto: tocado/pamela y vestido conjuntado con americana a juego con los zapatos. Y, más de sport, prefiere las botas altas o las cuñas de esparto, siempre y cuando el tiempo acompañe. A veces parece que la han sacado de un anuncio de Belstaff…

Argumentos e idas de olla aparte, en CELEBRITIES pensamos que va por buen camino pero también opinamos que debería arriesgar un ‘pelín’ más. Sabemos que estando en la posición que está es complicado. Pero no queremos que le pase como a nuestra Princesa de Asturias: que de repente pille a un diseñador por banda y le confíe hasta la creación de los camisones (es un decir). Kate esto es un llamamiento: si no estás leyendo (soñemos un poco) sigue tu camino pero intenta ser más sofisticada y glamourosa. Nosotros lo único que esperamos es, algún día, cambiar el ‘God Save the Queen’ por el ‘Fashion save the Queen’. En tus manos está y, seguro, lo conseguirás.