Los famosos desfilan por una buena causa

La ciudad de Cannes lleva unos días de continua celebración en los que multitud de famosos acuden a la bella localidad para lucir todo el glamour de la industrial del cine. Sin embargo, también queda espacio para la solidaridad.

Como cada año, la supermodelo Naomi Campbell ha organizado el desfile ‘Fashion for relief’, una propuesta que tiene como objetivo solicitar ayuda para los afectados por el terremoto, tsunami y posterior catástrofe nuclear en Japón a la que las celebrities no dudan en participar. Y es que ya no hace falta ser ni guapo ni modelo para subirse a una pasarela. Basta con ser famoso para sentirse como tal y reunir a un montón de gente.

La actriz Jane Fonda, la mujer de Robert de Niro, Grace Hightower, o la supermodelo Karolina Kurkova, fueron algunos de los rostros conocidos que quisieron aportar su granito de arena. Hasta el deporte tuvo un hueco. El tenista de moda, Novak Djokovic, y el ex piloto de Fórmula 1, Jean Alesi, también se enfundaron en un traje para subirse a la pasarela.