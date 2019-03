Los famosos se convierten en maestros perfumeros

Estamos ya acostumbrados a ver como las celebrities se unen a la moda de tener un perfume con su nombre. No importa si se dedican a la música, al cine o a vivir la vida, pero tienen su propia fragancia ¡y punto!

Como si no supiéramos cosas de sus vidas, podemos ir por la calle perfumados con el olor de nuestras estrellas. Solo hay que imaginarse a las ‘beliebers’ echarse unas gotas de colonia de su cantante favorito. Como aseguró el propio Bieber, si se la ponen se pueden volver locas... Sí, muy ‘modesto’ el chico. Y su novia, Selena Gómez, también tiene perfume preparado para el 2012... ¡Vaya competencia!

Pero no son los únicos. Para ser una chica de lo más ‘rabiosa’, Shakira tiene también su propia colonia... con la que seguro conquistó a su chico. No serán pocas las que caigan en la tentación de la fragancia para conseguir atrapar a su particular Piqué. Otra cantante que también creó su fragancia es Lady Gaga, pero no sabemos si muchos ‘little monsters’ querrían oler a sangre y semen, como ella mismo dijo que olería su perfume.

Y así una lista interminable de celebrities que pueden presumir de compartir su olor con sus seguidores o ceder su imagen a alguna conocida marca perfumera. Nos encontramos a Britney Spears, Rihanna, Nicole Kidman, Scarlett Johanson, Paris Hilton y Eva Longoria entre otros.

Y a ti, ¿a qué famoso te gustaría oler?