La famosa melena de Jennifer Aniston tiene un secreto de 2.000 euros

El secreto mejor guardado de Jennifer Aniston es su pelo ya que la actriz ha confesado lo que se gasta cada vez que pasa por las manos de su estilista, Michael Shaun Corby, uno de los profesionales de 'Living Proof', que cobra unos 2.000 euros por corte de pelo

Sin duda no podemos dudar de las dotes de su estilista con las tijeras, ya que entre sus clientas se encuentran Cameron Díaz y Blake Lively. Michael es un referente en el mundo del estilismo y la mano derecha de la actriz, que es una de las copropietarias de la firma para la que trabaja.

"Siempre he dicho que todas las famosas deberían tener como mejor amigo a un peluquero y a un maquillador", contó el estilista hace unos meses en su paso por España. "He estado algunas veces con Jennifer y tengo que decir que tiene un pelo increíble. Estoy contentísimo de que ella no sólo sea imagen de nuestra marca, sino de que sea copropietaria. De hecho, tras esa decisión, ahora ella tiene una melena mucho mejor que antes".

Michael también ha desvelado la clave para tener una melena como la de Jennifer: "Muy sencillo: hay que pedir capas largas. Así de simple".