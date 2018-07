La familia Beckham apoya a Victoria en su desfile de la Semana de la Moda de Nueva York

El negro es infalible para casi cualquier ocasión. Los Beckham apostaron por este color a la hora de elegir el atuendo para asistir a un momento muy especial, la presentación de la nueva colección de Victoria Beckham. David Beckham y sus hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y la pequeña Harper captaron todos los flashes una vez más, y fueron los protagonistas de la velada.

En el desfile, como es costumbre en casi todos los eventos, Harper apoyó a su 'mami' desde un sitio privilegiado, las rodillas de 'papá' Beckham. La pequeña que promete convertirse en una 'it girl' iba con un 'little black dress' y capa. Sus hermanos no se quedaron atrás, Brooklyn con blazer azul 'navy', Romeo con traje de chaqueta muy elegante, Cruz más 'sport' con abrigo de Burberry y bufanda de cuadros. ¡Todos triunfaron en el desfile y atrajeron todas las miradas!

Victoria Beckham, siempre fiel a las tendencias, triunfó de nuevo con su apuesta, esta vez más 'casual' de lo que nos tienes acostumbrados. El tweed, las zapatillas, la mezcla de estampados, rayas y cuadros, hasta ahora imposibles, colores sobrios y líneas rectas fueron los 'culpables' del éxito rotundo de los diseños de Beckham. Para celebrar lo mucho que gustó la última colección de 'mamá' Beckham, la familia se trasladó a un exclusivo resturaurante en uno de los barrios más comerciales de Nueva York, el Soho.