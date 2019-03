Faldas midi, jerseys de punto y vestidos camiseros despiden el final del verano

Los mejores 10 looks de la semana

El verano ha acabado, el otoño va a comenzar, y como es natural, eso se empieza a notar en el armario de las celebrities. Kate Bosworth inaugura la temporada con un outfit de dos piezas de tejido de punto. Laura Sánchez, opta por no enseñar nada, pero eso sí, elige el color más atrevido: el rojo. Ellas no son las únicas, no te pierdas los mejores 10 looks de la semana.