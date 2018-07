Fabrica tus postales navideñas 'do it yourself' con las chicas de Beauty Floox

UNA FORMA DIVERTIDA DE FELICITAR LA NAVIDAD

Si todavía no has felicitado la Navidad a los tuyos, te presentamos la forma más divertida y original de felicitar las fiestas a tus seres queridos. Las chicas de Beauty Floox llegan a Flooxer con un nuevo challenge en el que nos enseñan cómo hacer postales navideñas 'do it yourself' (hechas por ti mismo). ¡Dale al play y empieza a diseñar la tuya!