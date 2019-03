La extraña muerte de una exmodelo 'Playboy' que ha aparecido estrangulada

Christina Kraft fue una modelo reconocida en la industria gracias a su paso por varias portadas y revistas internacionales, en la cuales había logrado posicionar una fuerte trayectoria artística. Algunos de sus trabajos más destacadores fueron en medios como ‘Maxim’, ‘Vanity Fair’ y la famosa ‘Playboy’, además de convertirse en la imagen oficial de Victoria’s Secret y Smashbox Cosmetics durante varios años.

Y parece que este rostro tan reconocido en pasarelas de alta costura fue hallado sin vida en la noche del miércoles por la policía de Pensilvania en su recién estrenada vivienda de Filadelfia.

Una localidad en la que días atrás había denunciado un robo en su propia casa de unos bienes que después recuperó, según The Daily Mail. Muchos medios locales aseguran que este evento que podría estar relacionado con su muerte ya que se trataba de un terrible homocidio donde la antigua modelo había sido estrangulada.

Esta inesperada noticia ha dejado a todos los vecinos impactados ya que era muy poco frecuente en la zona. "Nunca tuvimos ese tipo de cosas en Ardmore. Casi nunca. Estoy rezando por ellos para que descubran quién lo hizo… y que los lleven ante la Justicia", comentaba uno de ellos.

De acuerdo a detalles brindados por las autoridades, los vecinos de Christina deben estar tranquilos, ya que no existe ningún tipo de amenaza en contra de ellos a raíz de lo sucedido. “Los investigadores les dijeron a los vecinos de Kraft que no creen que sus vidas también estén en peligro, indicando que ‘el crimen fue personal’”, afirmó el medio New York Daily News.