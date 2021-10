El explosivo look de Blanca Suárez en sujetador con transparencias que todo el mundo comenta

Blanca Suárez es una de las actrices más queridas y admiradas de nuestro país, sobre todo por su forma de vestir, con looks tan atrevidos que han hecho que se convierta en un referente para muchos. Ahora lo ha vuelto a hacer, y es que la intérprete ha viajado a París para disfrutar de la Fashion Week con la firma de lencería donde es imagen.

La actriz acudió con un rompedor look que ha dejado a más de uno sin palabras, ya que combinaba a la perfección lo elegante con lo sexy, sin necesidad de enseñar nada. Un conjunto original de Zuhair Murad con un sujetador tipo bandeau de tul con flores bordadas. "Le quedaba increíble el top. Tenía sentido que llevará una pieza de lencería de la firma y esta es una de las más especiales de la nueva colección. Yo he empezado a trabajar con ella hace poco, así que también estamos experimentando", ha explicado su estilista, Freddy Alonso, en la revista ¡Hola!.

Un look que ha combinado con un peinado muy japonés, además de un increíble maquillaje que destacaba sus facciones con unos labios de color rojo pasión. "La inspiración era hacer algo elegante acorde con el look y que diera un toque de color. Justo subí unas fotos de cejas a Instagram y pensamos en dar un toque diferente que nunca habíamos probado", ha explicado su maquilladora.

Pero, lo más llamativo de todo, fue la chaqueta de flecos encima del sujetador, la cual ha generado un gran revuelo, ya que es un estilismo muy potente. Unas fotos que ha compartido en su perfil de Instagram que no han pasado desapercibidas para nadie, ya que muchos de sus seguidores no han dudado en dejar un comentario. "ESPECTACULAR", "Increíble", "Bella", "Guapísima", "Enhorabuena, el look es lo más y fotones", "Que lookazo por favor", fueron algunos de los miles de comentarios que dejaron en su publicación de Instagram.

