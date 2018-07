La exmodelo británica Christina Estrada exige más de 200 millones de euros a su exmarido por estar acostumbrada al lujo

Resulta que la exmodelo británica Christina Estrada decidió poner fin a su matrimonio con el jeque saudí Walid Juffali. Algo por lo que ha visto peligrar su ostentosa vida, de ahí que exija a su exmarido 200 millones de euros para mantener su alto nivel.

Estrada ha rechazado la oferta inicial de 44 millones que le ofreciera su pareja, porque según ella no cubre sus gastos ya que destina más de un millón de euros al año a abrigos, vestidos y zapatos.

En el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo de Londres, la exmodelo intentó conmover al jurado entre llantos y silencios dramáticos diciendo: “Soy Christina Estrada. Fui modelo internacional. He vivido este tipo de vida. Es a lo que estoy acostumbrada”.

Los abogados de Juffali aseguran que no posee todo el dinero que Christina exige en activos. De ahí, que la demandante comenzara a llorar recordando la llamada de su hija el día anterior diciéndole: “Mamá, vas a convertirme en una niña pobre”.

Además de esto, otro problema es la casa en la que va a vivir, ya que no desea compartir piso con sus empleados y quiere una bien grande. Y aunque su ex le ha ofrecido dos mansiones por valor de 4 y 8 millones de euros, no le parece suficiente: “Está por debajo del nivel de vida al que estamos acostumbrados, son demasiado pequeños para dar cabida al personal”.

Y no sólo esto: también pide 600.000 euros para comprar cinco coches. ¡Toma ya!