Si hace unas semanas Eva Longoria era la protagonista por los rumores de su posible embarazo, la actriz ha vuelto a hacer soltar las alarmas en la gala solidaria de Global Gift Foundation en Edimburgo.

La actriz acudió al evento con un ajustado vestido color crema con escote en V y volantes en los laterales que comenzaban a la altura de la cadera. Un impresionante diseño de la firma Genny que dejaba ver una sospechosa tripita.

Sin embargo, no es la primera vez que se rumorea sobre el posible embarazo de Longoria, ya que algunos medios latinos hablaron de que su pareja José Bastón y ella esperaban su segundo hijo. Pero la actriz se encargó de desmentirlo en su cuenta de Instagram: "Solo he comido mucho queso y he bebido vino", decía en un Insta Stories.

Tendremos que esperar a que la actriz nos confirme o no su posible embarazo tras su aparición pública.