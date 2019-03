Eva González diseña el traje de luces que Cayetano ha llevado en la tradicional corrida de toros de Ronda

Ya hace 10 años que Cayetano Rivera recibió la alternativa en la plaza de toros de Ronda, y al tratarse de una tarde tan importante, Eva González ha querido implicarse todo lo posible.

De ahí que haya sido la encargada de diseñar el traje de luces que su marido ha lucido durante la 60 edición de la corrida goyesca de la localidad malagueña. Así la presentadora publicaba en su cuenta de Instagram el boceto del mismo para dar la noticia a todos sus seguidores de la red social.

Cayetano Rivera luciendo el traje de luces que le ha diseñado Eva González | Gtres

"Me hace muy feliz que seáis los primeros en saber que he diseñado el traje que mañana vestirá Cayetano en la goyesca. Está inspirado en el tajo de Ronda, esta maravillosa ciudad a la que he aprendido a amar y sentir mía gracias al amor que él siente por ella", escribía la modelo.

Unas palabras llenas de ilusión y cariño de parte de Eva a su marido. Sin duda un detalle que el torero no olvidará nunca.