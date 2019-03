El arriesgado nuevo look de Eugenia Martínez de Irujo

Parece que esta semana Eugenia Martínez de Irujo y su hija Cayetana Rivera han pasado un día de chicas en la peluquería…

Y es que si la joven nos sorprendía con un radical cambio de look durante el festival taurino de la hermandad de La Macarena celebrado en Sevilla, este martes era su madre la que dejaba a todos atónitos acudiendo a la presentación del musical 'El Médico' en Madrid (en la que también estaba su ex Fran Rivera), con un impresionante cambio de look.

La Duquesa de Montoro ha apostado por una melena recta mucho más corta y un flequillo recto muy marcado.