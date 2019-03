El estreno de 'Burlesque' en Madrid

Christina Aguilera debuta cinematográficamente con ‘Burlesque’ una producción musical que rescata a la veterana Cher y la llena de lentejuelas, brillos y medias de rejilla. Las dos cantantes eclipsaron al resto del elenco de actores desplazados hasta Madrid para la presentación de la película.

Aguilera nos dejó de piedra con su metamorfosis física. Pese a tratar de disimular su inminente ganancia de kilitos, con un vestido negro, no sólo no lo consiguió sino que hizo que Cher fuera el centro de nuestras miradas. Cher, muy segura de sí misma, sabía que tenía mejor tipo que Christina y por si no nos había quedado claro se marcó un top lleno de transparencias con el que nos enseñó todo.

El negro fue el color elegido por nuestras celebrities para homenajear a las cantantes. Úrsula Corberó, ideal con su vestido de espalda corsé dio una lección de estilo a la modelo Noelia López quien apostó erróneamente por un vestido negro en el que se embutió, literalmente. Nuestros chicos nos ofrecieron una gama muy variada de modelitos, desde un clásico Boris a un atrevido Alex O´Dogherty.

Sandra Blázquez, Cristina Pedroche, Jose Manuel Seda o Massiel fueron algunos de los protagonistas españoles de la noche de ‘Burlesque’. El elenco de actores de la película posó, sonrió y se deshizo en sonrisas con sus fans. El equipo de estrellas de Hollywood que visitó la capital española estaba protagonizado por Steven Antin, Kristen Bel, Cam Gigandet – conocido por su papel en ‘Crepúsculo’ -, la veterana Cher y la protagonista Christina Aguilera.

Muchos modelitos cabareteros, más que un homenaje lo que hicieron fue atentar contra la imagen de los que se lo pusieron. Muy poco glamour en la presentación de la película, esperemos que la peli gane lo que se perdió en la alfombra roja.