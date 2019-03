Los estilos informales más 'trendy' triunfan entre los mejores looks de las celebrities

La ex ángel de Victoria's Secret, Heidi Klum, estrena el ranking esta semana. La supermodelo empleó un outfit de lo más casual, compuesto por un mono de gasa color crudo, con estampados de lunares y flores negras, un chaleco verde militar y unos botines de piel negros. Un estilo muy rompedor y juvenil.

El puesto número 8 es para la mismísima Rihanna. La intérprete nos sorprendió con un 'total look' turquesa que eligió para pasar una tarde de compras por París, la ciudad del amor. Con un dos piezas mini de Marques Almeida, un clutch color plata de la Maison y unas altísimas sandalias de Dsquared2 que ponían el broche final al look.

En el número 7 se sitúa la modelo americana Chrissy Teigen. Muy sencilla pero completa. Con unos pantalones vaqueros, un body negro, abierto y cruzado desde el escote hasta el ombligo, una chaqueta larga de color caqui y un bolso de flecos de color negro a juego con las sandalias. Para completar el look, unas súper gafas de sol con estampado de leopardo.

Le sigue Vanessa Hudgens. Con un street style muy veraniego, Vanessa eligió un look con el que puede salir de compras o irse al restaurante más chic de la playa. Combinó un top blanco 'off the shoulders' con una falda larga, caída y con vuelo de color naranja y unas gafas retro muy llamativas. Un estilo muy hippie y con clase.

Acercándose al podio nos encontramos con Rosie Huntington-Whiteley. La modelo y actriz inglesa nos ha cautivado con un vestido oscuro con estampado de estrellas blancas y con mucho vuelo otorgando una caída romántica, unas sandalias negras atadas al tobillo y unas gafas de sol dignas de una estrella. Con esas piernas… como para no lucirlas. ¡Qué sexy estaba Rosie!

En el puesto número 4 tenemos a… ni más ni menos que a la actriz estadounidense Kate Bosworth, que apostó por un look muy propio de la época estival, lleno de color y estampados florales. Se trataba de un traje de chaqueta y pantalón de pinzas blanco, con estampados de flores en tonos rosas, rojos y verdes. El cuello del traje era de color negro, que rompía con el crudo del conjunto en sí, por lo que apostó por un clutch y unas sandalias oscuras a conjunto. Poco maquillada y con el pelo suelto, la actriz consiguió brillar con su look.

El bronce se lo lleva esta semana Margot Robbie. Dicen que para ganar hay que arriesgar. Bueno, no se ha llevado el oro, pero sí ha conseguido entrar dentro de las tres celebrities mejor vestidas. Margot se arriesgó con un vestido negro que lucía en un lateral un enorme unicornio de lentejuelas doradas. El vestido es de Alexander McQueen. El maquillaje de la actriz fue el idóneo para ese vestido mágico: tez pálida y labios de color rubí intenso.

Kendall Jenner tiene que conformarse con la plata esta semana. Hay una famosa con un look todavía mejor, aun así, Kendall ha vuelto a dejarnos con la boca abierta. Con un 'total look' de color negro, se bajaba del coche con un top muy fino, una falda semitransparente, unas botas por encima de la rodilla y una chaqueta larga. Bastante rockera y un poco gótica, Kendall luce el negro como ninguna celebrity lo hace, por eso también sumó al outfit un chocker de este color.

Y el oro de esta semana es para la siempre estilosa Sarah Jessica Parker. Así acudía al 20 Aniversario de los Premios ACE, con un look rompedor que nos ha dejado sin aliento. Lució un traje veraniego confeccionado con tules y transparencias, con estampados plateados. Con un escote en V que se sujetaba a los hombros, con unos finos tirantes de raso y mangas con volante que dejaban los hombros completamente al descubierto. Eligió unas sandalias de tacón de aguja de raso y de color azul metálico. Llena de joyas y con la melena suelta, Carrie Bradshaw, como se le conoce en 'Sexo en Nueva York', se ha ganado este puesto derrochando tanto glamour.

Otras no han tenido tanta suerte eligiendo su look y es que Nuria Fergó se ha ganado el 'Fashion Crime' de esta semana. La cantante acudió a la fiesta de reencuentro de OT con un vestido amarillo fosforito por encima de las rodillas palabra de honor. Sin embargo, todavía no te imaginas los detalles del look… Un enorme lazo en el pecho derecho y una caída excesivamente pomposa. Para parecer todavía más choni, eligió unas sandalias negras que resaltaban todavía más el color chillón del atuendo. Nuria parecía el postre de la celebración.