5 estilos, 5 formas de abrigarse este otoño

No, no te aceleres, no tienes por qué salir corriendo en busca de un plumas, un anorak o un maxi abrigo de pelo. Si algo tiene el otoño es que es un "entretiempo" y puedes jugar con texturas, materiales, estampados y colores para adquirir un aire otoñal sin convertirte en la reina de las nieves.

Como no hay nada como un top 5, estos 5 abrigos te dan 5 opciones geniales para abrazar las bajas temperaturas sin perder un ápice de glamour.

La reinvención de la gabardina

Toda Fashion victim que se precie tiene en su armario una gabardina, trench, guardapolvo o cómo lo quieras llamar. Las formas de combarlo son innumerables ya que su encanto reside en su color, el cual combina con todo.

La reinvención de la gabardina | Marie Claire

Para subir un poco más el riesgo de tu look, hazte con unos mom jeans, una básica con mensaje y unos botines de tacón ancho.

Clásica sporty

Olivia Palermo nunca falla con sus outfits y es capaz de combinar unas sneakers, con una blazer algo más abrigada. Su clave es muy sencilla, al combinar prendas monocromáticas se asegura no sobrecargar el look. Como siempre, líneas sencillas, máximo resultado.

Jungla de asfalto

Un total look en negro es un acierto siempre y cuando sepas cómo hacer que destaque. Haz como Karlie Kloss que, de forma magistral crea un look sencillo, perfecto para el día a día, la oficina y la ciudad, a la vez que vas cómoda. Pitillos, bailarinas con pulsera y una coleta, la guinda preppy la pondrá tu abrigo.

Jungla de asfalto | Marie Claire

Un look joya

Por supuesto, siempre hay lugar para los looks más elaborados. Los abrigos joya, que incluyan bordados, estampados o cuyo tejido esté lleno de volumen no tienen por qué robarle el protagonismo a tu outfit siempre y cuando vayan en sintonía con el resto de las prendas y peinados (aquí el wet look es todo un acierto).

Un look joya | Marie Claire

Si te fijas en el ejemplo que te proponemos, llegado directamente del street style de la semana de la moda de Milán, observarás que, al incluir un cinturón a un abrigo de líneas rectas, cambias por completo el estilo de la prenda además de marcar tu cintura –algo muy top-. Completa el look con unas botas altas y ajustadas… El alto del tacón lo dejamos a tu elección.

La exitosa ensalada de Gigi

Gigi Hadid es uno de los ángeles más urbanos y desenfadados. Su gracia natural hace que sus combinaciones no resulten tan alocadas como podrían parecer en otra persona. En esta ocasión, la modelo opta de nuevo por un abrigo largo con estampado de pata de gallo. Pero no contenta con el color de la prenda, arriesga aún más introduciendo en la ecuación unas Dr martens también rojas.

La exitosa ensalada de Gigi | Marie Claire

El éxito total de su apuesta está en la sobriedad del resto de prendas del outift, jersey de cuello alto negro, pitillos también en negro y un moño de bailarina para no sobrecargar nada de nada su ineludible cita con la moda.

Inspírate en ellas y sobre todo, prueba y prueba hasta que encuentras con tu opción ganadora.

Winter is coming!