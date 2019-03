El estilo y glamour de Sarah Jessica Parker y Blanca Suárez encabezan los mejores looks de la semana

LOS MEJORES LOOKS DE LA SEMANA

Una semana más os traemos a las celebrities más estilosas de la semana y en esta ocasión el listón ha estado muy alto. Desde el sencillo y elegante look de Alba Carrillo al espectacular diseño que lució Sarah Jessica Parker, pasando por 'it girls' y actrices de la talla de Vanessa Hudgens, Poppy Delevingne o Gala González. No te pierdas esta nueva lección de moda que viene de la mano de los mejores looks de nuestras famosas. ¡Empezamos!