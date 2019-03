Los estilistas de las celebrities se van de vacaciones

Duerante el verano los famosos no sólo lucen palmito en bikini. Se supone que son lo más cuando se colocan un buen traje o vestido, pero en época estival parece que hay algunos famosos a los que el estilista se les ha marchado de vacaciones. Si no, ¡observad estos looks!

Sean de aquí o de allá no todos encuentran el estilo apropiado, pero hay algunos casos que preferiríamos sacarnos los ojos antes de ver tal estampa. Incluso a una de las mujeres más chic, Sarah Jessica Parker, la hemos pillado hecha un adefesio. Porque, ¿qué significan esos vaqueros rotos anchotes tan rarunos?

O Pilar Rubio que, en su amago de ir con un estilismo rockero, se ha puesto lo que llevaban las 'Spice Girls' en los noventa... ¡pero todo a la vez!

No todos son problemas relacionados con la ropa, ¡que se lo digan a Rihanna! Si la de Barbados no ha despedido al peluquero que le dejó así, ¿a qué espera?

Para que veas que por muy celebrities que sean no siempre lucen estupendas. Se ve que lo de pagar a un buen estilista les sale muy rentable porque en cuanto se les va de vacaciones, ¡vaya cuadros andantes!