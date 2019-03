Estilismos de lo más frescos para suavizar las temperaturas de los cálidos días de verano

Virginia Troconis sorprnde con un vestido azul klein asimétrico con lazo en un hombro. El cinturón con enorme pluma dorada es la estrella del look, que se complementa a la perfección con un peinado ‘wet’.

El puesto número ocho es para Jessica Alba que ya nos tiene más que acostumbrados a unos looks chics y casual ideales. En esta ocasión combina el rosa palo de su chaqueta con el morado de sus pitillos y, para rematar el estilismo en condiciones, se coloca un bolso bicolor que le sienta de maravilla.

De piernas presumió Alba Carrillo con su mini vestido negro con aplicaciones de pedrería en tonos verdes y azules en las mangas y en el pecho. Sus veraniegos botines en ante negro, un ‘must’ de esta temporada, colocan a la guapa modelo en el séptimo lugar.

Macarena Gómez cada vez nos sorprende más en las alfombras rojas y por eso esta semana le concedemos el puesto número seis. La actriz se colocó un modelito en blanco con pedrería en plata y dorado que recordaba a los años 20. El peinado de ondas laterales le daba un toque chic al más puro estilo cabaret.

Multicolor apareció Noelia López en el desfile de Telva. El mono palabra de honor en color fucsia resaltaba al máximo su bronceado, y los flecos que le colgaban del escote le daban un aire muy tribal. Tan tribal como la deslumbrante chaqueta a rayas multicolor con apliques dorados que queremos ya en nuestro armario.

Hiba Abouk siempre destaca en un photocall. En esta ocasión con un ceñido vestido rosa fresa a la rodilla que ha combinado a la perfección con complementos en dorado. Los enormes pendientes, el cluntch y las sandalias ‘minimal’ le aportan un aire muy sofisticada a la bella actriz.

Rara es la semana que Taylor Swfit no aparece en nuestro ránking de las mejor vestidas y es que sus looks son ideales. El veraniego vestidito blanco con flores en tonos azules le sienta como anillo al dedo. Si además lo combina con bolso y taconazo en color nude, sólo nos queda colocarle el bronce en el cuello para estar aún más estupenda.

Acostumbradas como nos tiene Vanessa Hudgens a su tradicional estilo ‘boho chic’, esta semana nos hemos quedado boquiabiertos con su conjunto: parka en blanco roto, con shorts y camiseta a juego. Todo ello combinado con unas manoletinas doradas que resaltan sus piernas bronceadas.

El oro esta semana se lo lleva, indiscutiblemente, Diane Kruger. Impresionante estaba la actriz con este modelazo de Mary Katrantzou de su colección otoño-invierno 2014/2015. Un vestido espectacular que ella combina a la perfección con su peinado, su bolso de metraquilato y sus sandalias de dos tiras.

Y si teníamos claro el número uno de la semana, más claro aún teníamos el fashion crime, que es para Merche. ¡Qué horror! ¡Si es que este conjunto no hay por dónde cogerlo! Es una mezcla entre lo sado y lo choni a lo que no sabemos ponerle nombre. Esos pechotes a punto de escapar, esa mini a modo de cinturón… ¿Y las medias de rejilla qué? Pero lo que no tiene perdón, son esas botas de corsario rollo del chino que no nos molan nada.