El cabreo de Ester Expósito por unos supuestos retoques estéticos

Ester Expósito ha estallado y se ha pronunciado sobre un tema que quiere zanjar de una vez por todas. Después de haber leído algunas noticias sobre sus supuestos retoques estéticos, la actriz no ha podido más y ha querido desmentirlo

"No me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichetomía, ni cirugía estética. Antes de hacer AFIRMACIONES (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información. De esta forma estáis engañando a la gente", ha comenzado escribiendo su mensaje más tajante que ha publicado a través de sus Stories.

Además, dada a su gran repercusión mediática y su gran influencia en redes, la intérprete es consciente de que son muchos los jóvenes que le siguen y a los que "les podrían influir estas mentiras". Por ello, ha pedido que "sean responsables y que dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo. Más profesionalidad", ha concluido terminantemente.

Seguro que te interesa...

Así habla ya Ester Expósito de su novio Alejandro Speitzer ante todos