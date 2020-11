Ester Expósito se adelanta a la Navidad con un look básico pero infalible

Sin temores, al igual que su novio Speitzer, Ester Expósito no tiene miedo a la hora de elegir sus looks. La actriz, que saltó a la fama gracias a su papel como Carla Rosón en 'Elite', se ha convertido en la nueva It Girl española y quizás sea porque igual que se atreve a ponerse elegantes vestidos de Elie Saab o un dos piezas negro de Dolce & Gabanna como el que llevó al Festival de San Sebastián, se graba un video con un jersey navideño que después sube a Instagram sin ningún problema.

La madrileña ha defendido el look navideño, desafiando a todos los que pensaban que ya estaba demasiado manido y ha demostrado a sus más de 26 millones de seguidores, que el jersey es la mejor elección para irse de viaje. Así ha posado con un jersey de punto de color azul oscuro, decorado con un precioso estampado jacquard.

Aún no hemos descubierto de dónde es, pero por estas fechas resulta muy fácil encontrar multitud de jerseys de este tipo, con precios que se adaptan a cualquier presupuesto y que nada tienen que envidiar al que lleva la veinteañera.

La joven es una chica muy natural y con los pies en la tierra, lo que ya ha demostrado en otras ocasiones. Por ejemplo, reutilizando para diversos eventos sociales algunos de sus mejores outfits, tal y como lo haríamos cualquiera de nosotrxs. Expósito denota tener criterio propio y seguramente por ello cada vez es mayor el número de firmas de moda que confían en la joven actriz para lucir sus prendas, como la prestigiosa marca Bvlgari que recientemente la ha convertido en su embajadora.

