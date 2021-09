Ester Expósito empieza septiembre con su cambio de look más favorecedor

Septiembre es la segunda oportunidad del año para un nuevo comienzo y con la vuelta al trabajo después de las vacaciones muchas celebrities deciden acudir a la peluquería a sanear su pelo después del verano y la playa. Incluso en ocasiones deciden hacerse un cambio de look para empezar el nuevo curso distintas. Recientemente fue Laura Escanes, que decidió volver al castaño y ahora, ha sido Ester Expósito, que ha hecho al contrario que la influencer, pasando del castaño al rubio.

Ester se ha convertido en una de las actrices más seguidas de los últimos tiempos, gracias a su papel en la serie 'Élite'. Con más de 26 millones de seguidores en su perfil de Instagram, se ha convertido en una de las famosas más seguidas y admiradas, sobre todo por su espectacular belleza y sus increíbles looks.

La actriz mostraba a sus millones de seguidores recientemente a través de las redes sociales su nuevo cambio, en el que abandonaba el castaño para volver a ese rubio que siempre la ha caracterizado.

Lo cierto es que ha sido un año de bastantes cambios de look para la actriz de 'Élite', a la que siempre habíamos conocido con su media melena rubia tan característica. Fue en febrero cuando Ester sorprendió a todo el mundo con un cambio al pasarse al castaño que, la verdad, le quedaba estupendamente.

Meses después, unos reflejos y mechas le devolvieron a Ester una luz y dimensión a su espectacular melena. Pero ahora, en septiembre, ha decidido volver al rubio integral.

Story Ester Expósito | Instagram stories

"Rubia otra vez", escribía la actriz en un story de Instagram en el que aparecía posando a la cámara mientras mostraba su nuevo cambio de look. Pero no ha vuelto a su rubio de siempre. Expósito ha optado por probar una nueva técnica llamada 'contouring'. Esto consiste en aclarar un poco más los dos mechones delanteros para aportar luz al rostro. Lo cierto es que no puede estar más guapa y seguro muchos de sus seguidores querrán copiarle el look.

