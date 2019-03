Este San Valentín haz como nuestras famosas y vístete del color de la pasión: el rojo

EL COLOR DE LA PASIÓN INVADA A NUESTRAS CELEBRITIES

En Celebrities.es hemos querido que este San Valentín te centres sólo en disfrutar y que tu modelito no sea un problema para este día. Por eso te damos la clave para deslumbrar en este día, vístete del color de la pasión: el rojo. Muchas de nuestras celebrities son fans de este color que siente bien tanto a rubias como a morenas, así que no te compliques más y vístete del color del amor, porque... ¡'Love is in the air'!