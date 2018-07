Esta semana el street syle es el rey en los mejores 10 looks de la semana

Alba Carrillo estrena el ranking de las mejores vestidas de la semana con un street style perfecto para el día a día: pitillos vaqueros, camiseta blanca básica de seda y un chaleco-gabardina en verde militar. ¡Sencilla pero muy mona!

Alicia Vikander toma el relevo con un sencillo pero muy favorecedor vestido negro de Proenza Schouler. Un acierto total con el presentó su nueva película 'Jason Bourne' y con el que acaparó todos los flashes por su elegante sencillez.

El puesto número 7 es para el look navy de Gigi Hadid. La modelo volvió a dar una master class de estilo enfundándose en unos pitillos blancos, una camiseta con estampado marinero y un precioso abrigo largo azul marino de paño. El bolso tipo bombonera bicolor y los botines de charol acompañan al look.

Karlie Kloss también tiene su hueco esta semana con un street style de lo más elegante. Pitillos negros, camisa de tablas con lazo negro en el cuello y un bolso clásico de piel también en negro. ¡Menos siempre es más!

El ecuador del ranking es para Kristen Stewart. ¡Nos encanta su estilo grunge tan personal! Y es que quién más puede llevar unos shorts vaqueros, una camiseta vaquera y una americana e ir derrochando estilo, ¡muy pocas! Además sus calcetines de rejilla son la prueba de que Kristen tiene un estilo tan característico y propio que se puede cualquier cosa.

El puesto número 4 es para Diane Kruger. La actriz triunfó con este precioso diseño en rojo firmado por Jason Wu, compuesto a base de transparencias y detalles 'cut out'. Lo que no nos convence del todo con este look es ese bolso acolchado de Chanel que ha elegido. Otro tipo le hubiese subido algún puesto dentro del ranking de las más estilosas.

El bronce de la semana es para una impresionante Emma Roberts. La sobrina de Julia Roberts apostó por este codiciado diseño de Elie Saab repleto de encajes y transparencias. El clucth de piel de serpiente a juego con los labios aportan color al look.

La plata es para una muy brillante Alicia Vikander que repite en el ranking. La actriz estaba deslumbrante con un Louis Vuitton realizado por completo con pailletes plateadas. La impresionante raja del vestido provocó que Vikander robase las miradas con cada paso que daba sobre la alfombra.

El oro se lo otorgamos a Kendall Jenner, y es que la modelo no hay día que no nos conquiste con sus looks. En esta ocasión la hermanastra de Kim Kardashian lució unos shorts vaqueros, un crop top básico en blanco y una joya chaqueta de flecos en ante marrón. Sus botines de terciopelo en azul metalizado aportan ese toque distintivo que tanto seduce de sus looks.

Y el fashion crime de la semana es para Halle Berry. Mira que le gusta poco arreglarse, pero es que alguien debería tomar medidas de urgencia para que la actriz no vuelva a salir a la calle así, porque con ese pantalón baggy de choni, esa camiseta ancha y esos pelos parece que la actriz ha salido de la calle tirándose de la cama. ¡Qué horror!