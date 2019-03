Esta semana los colores pastel miden sus fuerzas con los favorecedores y clásicos rojo y azul

Los mejores looks de la semana vienen dispuestos a seguir dando guerrita este verano, y así encontramos en el número 9 a Paris Hilton, que se coloca un vaporoso y coqueto vestido con 'paillettes' en forma de flor que la hacen deslumbrar en la noche marbellí.

Más oscura se presenta Rashida Jones al optar por el negro como el color estrella de sus look. Pero el verde agua de los cordones de sus zapatillas alegra sobremanera este estilismo juvenil en el que el perfecto cuero se hace el protagonista.

El séptimo puesto lo ocupa Heidi Klum, que combina un sencillo pantalón vaquero de campana con una camisa azul celeste que resalta su bronceado. Nos sobran los enormes aros dorados que cuelgan de sus orejas, pero la combinación del conjunto con el bolso camel es 'marvellous'.

Muy seria vemos llegar al aeropuerto a Kendall Jenner, pero su look rockero bien le merece un sexto puesto. Su original camiseta combinada con los ripped jeans es la combinación perfecta que culmina con unas sandalias cerradas que nos dejan ver su cuidada pedicura.

Así de 'lady' se presenta Alexa Chung a una promoción de lacas de uñas. El rosa pastel le sienta a la 'it girl' como anillo al dedo y su elegante modelito se vuelve aún más sofisticado gracias a los zapatos atados al pie que le dan un aire romántico inspirado en el ballet.

A un paso del podio se ha quedado Chlöe Moretz, y es que este vestido de cuello camisero en rosa palo resalta su belleza adolescente. Las brillantes flores bordadas sobre la tela no restan protagonismo a sus plateados zapatos que relucen como espejos.

La medalla de bronce es para una impresionante Jessica Alba que deslumbra con este vestido azul eléctrico en palabra de honor. Sus ojos ahumados, su bolso espejo y sus originales sandalias metalizadas son las perfecta combinación para pisar una alfombra roja.

El rojo ha sido el color elegido por la novia de Nick Jonas, Olivia Culpo, un color con el que resalta aún más su exótica belleza. El vestido de corte asimétrico es sencillo y elegante, y queda a la ex Miss USA genial. El toque 'glam' lo pone gracias a su 'clutch' en plata con sandalias tobilleras a juego.

Y el puesto número uno se lo lleva esta semana Selena Gomez. ¡Nos encanta su outfit! Y es que la cantante y actriz ha sabido combinar a la perfección su original camiseta con sus shorts vaqueros y esas botas mosqueteras que le sientan de maravilla. Desde luego, ¡sabes lucir tus piernas Sele!

Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Madonna que se tapa de la cabeza a los pies para pisar las playas de nuestra isla celebrity por excelencia: Ibiza. Nada en ella nos gusta: desde la cutre pamela, pasando por las choni gafas a la batilla de vecina del quinto con la que se cubre, todo el conjunto es un auténtico horror. Madonna, serás la reina del pop, pero del estilo… ¡No, no, no!