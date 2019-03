El espectacular cambio de look de una irreconocible Georgina Rodríguez

Laura Escanes, Cayetana Rivera, Aitana o Ana de Armas son algunas de las muchas celebrities que han decidido dar un giro a su aspecto estos últimos días. A este grupo se ha unido Georgina Rodríguez y el cambio de look ha sido tan impresionante que te costará reconocerla.

La pareja de Cristiano Ronaldo ha dejado su larga melena morena para seguir la tendencia del 'blonde' y pasarse al... ¡rubio platino! La modelo se ha tintado la cabellera de un rubio tan claro que parece plateado. Además, si a esto le sumamos combina el peinado con un total black formado por unos pantalones de látex, un jersey de manga larga, una mochila y unas sandalias... ¡impresionante!

Ha sido la propia protagonista de este cambio la que ha decidido compartirlo con sus seguidores en su cuenta de Instagram y, claro, la publicación ha desencadenado un sinfín de comentarios donde están los que la apoyan y argumentan que le sienta realmente bien, y por otro lado, sus 'haters'

"Me volví loca, me volví rubia", escribía en esta red social, ahora se ha sumado a la moda que tanto triunfa entre el clan Kardashian. Las comparaciones podéis hacerlas vosotros mismos. ¡Dale al play para ver la foto de este cambio de look!