Erin Heatherton desvela por qué abandonó Victoria's Secret

Erin Heatherton es una de las modelos más exitosas dentro de la moda. Su cara angelical, sus medidas de infarto y su sonrisa perfecta le dieron la oportunidad de trabajar para la marca de lencería más famosa, Victoria's Secret. La modelo trabajó desde 2008 hasta 2013 y es ahora cuando ha decidido desvelar los secretos más oscuros de la firma.

"En mis dos últimos desfiles para Victoria's Secret me dijeron que tenía que perder peso", ha confesado la modelo. La estadounidense no podía dar crédito a la petición de la marca. Tanto es así, que pensó "¿va en serio?". Además, durante las últimas semanas de los dos últimos desfiles, el ex ángel confiesa "me deprimí porque estaba trabajando muy duro y sentía que mi cuerpo se estaba resistiendo, y una noche al regresar a casa después del entrenamiento llegué al punto de mirar mi comida y pensar que quizá lo mejor era no comer y punto", sentencia.

La modelo se dio cuenta que debía abandonar la firma ya que es el referente de muchas mujeres y estaba vendiendo la imagen de que era fácil conseguir su cuerpo cuando la realidad era totalmente distinta. Erin se ha querido sincerar porque considera que ha sido el momento de hacerlo. Su intención no es dañar a Victoria’s Secret si no ser honesta con sus seguidores. ¡Qué valiente! Lo cierto es, que la marca no se encuentra en su mejor momento después de que él último desfile no tuviera el mismo éxito que los anteriores, y el rumor que hay que la relación entre algunas de las modelos como Kendall Jenner, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio y Adriana Lima no es todo lo idílica que aparenta ser. ¡Hasta en las mejores casas hay líos!