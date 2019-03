Enfundadas en glamourosos diseños, las más 'fashion' aprueban con nota

Pisan fuerte por cualquier alfombra y también por el asfalto, así son nuestras celebrities, quienes siempre aprovechan cualquier ocasión para lucir palmito y brillar con luz propia en estrenos, premierés, fiestas y saraos varios.

Si hay alguien que deslumbró en los Premios 'Mujer Hoy' fue Astrid Klisans, quien quiso lucir sus mejores galas de lo más espectacular con un vestido rojo con aberturas por los lados. Quien también se decantó por este mismo color y acertó con creces fue la guapa Camila Alves, quien atrajo todas las miradas de los fotógrafos de la premiére de ''The Wolf of Wall Street' en la ciudad de Nueva York.

El negro es otro de los colores preferidos por las celebrities y sino que se lo digan a Lea Michele. La guapa actriz se enfundó en un bonito diseño en negro con abertura en el escote que le sentaba a las mil maravillas. Por su parte, Elena Furiase también escogió el negro para asistir a la fiesta de 'Paramount'. Kate Beckinsale también nos ha sorprendido esta semana, la guapa británica también ha elegido el negro para la ocasión, combinándolo con una chaqueta estampada en negro y rojo.

Si alguien acaparó todas las miradas en la premiére de la película de Justin Bieber, además del principito del pop, fue Kylie Jenner, quien se dejó ver luciendo pierna combinando el color blanco y negro. Por su parte, Alessandra Ambrosio ha apostado por el look vaquero, un outfit inequívoco para cualquier ocasión. Las tendencias abundan en el armario de Paula Echevarría y así nos lo demuestra siempre. Esta semana se ha dejado ver luciendo sombrero 'trendy', un bonito abrigo de plumas en tono azul y unas botas altas negras.

Fuera de nuestras fronteras también se ha dejado ver 'muy trendy' Jessica Alba, quien se decantó por una minifalda de cuero negra y un bonito jersey estampado de flores.

Quien no acertó tanto con su look floral ha sido Uma Thurman, a quien coronamos como la peor vestida de la semana por su look primaveral en pleno mes de diciembre.