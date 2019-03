Emma Watson, Scarlett Johansson y Leighton Meester saben que los labios de color naranja se han impuesto al rojo

Los atardeceres veraniegos se han plasmado durante la temporada estival en los labios de nuestras celebrities. El naranja ha sido el color elegido por las VIPs para realzar su belleza, y es que el rojo ha quedado en un segundo plano para dar paso a los corales, los frutales melocotón y albaricoque o en un deslumbrante neón. ¡Sólo tienes que dar con el tuyo!

Si todavía no te has hecho con una barra de labios de este color, ¡todavía estás a tiempo! Porque te recordamos que el verano aún no ha acabado… Así que ya puedes atreverte con una versión más suave como hacen Lupita Nyong'o, Leighton Meester o Natasha Yarovenko.

Pero si eres más arriesgada, puedes apostar por un tono más fuerte como el de Amy Adams, Scarlett Johansson o Emmy Rossum. Aunque si lo que de verdad quieres es arrasar, no te lo pienses dos veces y opta por su versión más deslumbrante como hacen Jessica Alba, Emma Watson o Kate Boswhorth.