Emma Stone: La ginger it girl

A mí, la verdad, su vestido para la gala de los premios 'más importantes del cine' no me llamó mucho la atención. Como a todos, me recordó una barbaridad a un ¿Balenciaga? que llevó hace ya algunos años la mujer sin expresión Nicole Kidman. Emma viste bien, eso ya se sabe, pero podría haber explotado muchísimo más su estilo y belleza sobre la alfombra roja de los Oscars. El traje de Giambattista Valli era muy bonito, sí, pero ella puede mucho mucho más. Con un rollo a lo Jessica Chastain hubiese dado en el clavo.

Si hacemos una excursión fashionista sobre los looks de Emma Stone, la recordamos muy casual y trendy en su día a día. Jerséis oversize, camisetas cañeras, pantalones pitillo, tacones de vértigo, bailarinas... Todo lo que una it girl en potencia (como ella) debe tener en su armario. Y sí, os animo a que copiéis su 'rollo' todas aquellas que andáis un poco perdidas en el mundo de la moda. Conseguiréis (seguro) ese toque cool que os falta... En los eventos 'menos formales' la podemos ver con combinaciones de americana y pantalón. Un ejemplo: ese fantástico look de Gucci verde y negro. O vestidos 'por la rodilla' (todo un must-have) en tonos empolvados mezclados con otros más dark, blancos con encaje...

Pero cuando realmente brilla es con vestidos de noche sobre una alfombra roja. El corte griego le sienta de maravilla, así como las transparencias... ¿Acaso no está más guapa con el vestido de Lanvin con cinturón con águila incluido que con el Giambattista Valli de los Oscars? Por cierto, fashion cotilleo low cost: en Zara y Topshop podréis encontrar vestidos muy parecidos a los que luce Emma Stone...