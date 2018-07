Elsa Pataky, Paz Vega, Nicole Richie o Scarlett Johansson, entre las celebrities que se han atrevido a cortar su larga melena

A LAS FAMOSAS LES ENCANTA CAMBIAR RADICALMENTE SUS LOOKS

Las celebrities son muy dadas a cambiar radicalmente de look. Hemos visto como muchas de ellas han pasado de tener una larga cabellera a llevarlo cortísimo, como ha sido el reciente caso de Nerea Garmendia. Pero la guapa actriz y diseñadora española no ha sido la única que ha pasado por cortar por lo sano, ya que otras como Elsa Pataky, Paz Vega, Kristen Stewart, Sienna Miller o Nicole Richie también lo hicieron en su día. ¿Quieres ver cómo fueron sus cambios de looks?