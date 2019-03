Elsa Pataky, Paz Vega, Irina Shayk o Jessica Alba, las más fashion de las noches de Madrid y París

La calurosa noche madrileña se refrescó gracias al eventazo organizado por la revista Elle Gourmet. Un sarao al que no faltaron rubias tan atractivas como Elsa Pataky y Patricia Conde, además de Carmen Lomana, Silvia Casas, Paula Prendes o las parejas formadas por Jesús Olmedo y Nerea Garmendia, Celia Gómez y Emilio Suárez o Oriol Elcacho y Davinia Pelegrí.

Mientras tanto, la semana de la alta costura de París celebraba la fiesta de Vogue, en la que ponía el acento español Paz Vega. A esta tampoco faltaron Irina Shayk, Naomi Campbell, Bar Refaeli o Rosie Huntingthon-Whiteley. El multudinario desfile de Dior congregó a un buen número de celebrities entre las que se encontraban Lupia Nyong’o, Olivia Palermo o Emily Blunt, mientras que al de Giambattista Valli no faltaron Jessica Alba o Miroslava Duma.

Mientras tanto en Nueva York, Ryan Reynolds presentaba su nueva película, ‘Self/less’, y el actor de ‘Glee’ Chris Colfer lanzaba su nuevo libro ‘The Land of Stories: Beyond the Kingdoms’.