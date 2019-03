Elle Macpherson confiesa el secreto de su eterna juventud: ¡Tener miopía!

Botox, cirugía, pilates, dietas… ¡Esto se ha acabado! El secreto de la belleza es algo más sencillo: ¡tener miopía! Sí, sí has leído bien. La impresionante Elle Macprherson así lo ha confesado. Todas las supermodelos tienen sus truquitos de belleza, pero sin duda el de Elle nos ha sorprendido y mucho… ¡Así es ella!

Muchas horas de pilates para tener un culito duro, gimnasio para mantener las carnes a raya y dietas imposibles para conseguir un cuerpo 10. Todo esto sufrimiento se ha terminado. Si quieres mirarte a un espejo y no ver ninguna de tus imperfecciones nada mejor que tener alguna que otra dioptría.

A todos nos horroriza encontrarnos con esas arrugas que tanto nos desesperan pero, a sus 48 años, a la supermodelo Elle Macpherson no le importan para nada las arruguitas que puedan aparecer en su cara. ¿Por qué? Porque ella se mira y no se ve. Nada mejor para obviar estas imperfecciones que tener miopía.

Según unas declaraciones recogidas en la publicación inglesa de The Telegraph, la modelo ha confesado que su visión se comenzó a ir casi al mismo tiempo que la elasticidad de su cara. “Así que no me veo. Solo veo una falta de definición y es fantástico. Mientras no me pongo mis gafas, estoy bien”. Claro Elle, si tuviéramos tu cuerpo y éxito nos miraríamos al espejo y tampoco nos veríamos mal.