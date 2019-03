El podio de las más operadas

El photoshop no solo sirve para estilizar, disimular u ocultar arrugas de los famosos. Una revista se ha atrevido ha utilizar el citado programa informático para mostrarnos cómo serían estas famosas si no hubieran pasado por el quirófano.

A sus 59 años Isabel Preysler se ha sometido a un estiramiento coronal que levanta las cejas y la parte frontal de la cara, estiramiento facial, retoque de los ojos, relleno de pómulos, lifting en el cuello, se ha borrado manchas y pecas y la nariz se la ha retocado hasta en 10 ocasiones.

Carmen Lomana, de 62 años, se ha inyectado botox en la frente y el entrecejo, por eso no tiene arrugas. También se ha sometido a una blefaroplastia, una operación de párpados. Se ha tocado los pómulos y se ha rellenado los surcos de la boca y los labios.

Por su parte, Sofía Loren se hizo un lifting en el cuello y la papada. Se ha operado la nariz, los ojos y las orejas. Por eso tiene ese magnífico aspecto a sus 76 años.