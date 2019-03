Elizabeth Olsen: hazte con el estilo de la hermanísima

Mientras que unos dicen que las hermanas Olsen están más pasadas que los pantalones pirata, otros siguen creyendo en su experiencia y valía como trendsetters. Y es que Mary Kate y Ashley, a pesar de su mamarrachez hace ya algunos años, han inspirado a grandes como Karl Lagerfeld. Además, su firma The Row no para de cosechar éxitos y siguen creciendo (no en altura) como visionarias de la moda.

Pero desde hace ya algunos meses, las gemelas no están tan presentes en photocalls, revistas… Su hermana es la que está ocupando ahora ese lugar. Y sí, todos nos hemos enamorado de la belleza, sencillez y dulzura de Elizabeth Olsen. Así que si a ti también te gusta su estilo no puedes dejar de leer este manual-de-nueva-Olsen adaptado a tu bolsillo.

Para conseguir una tez natural y luminosa como la de Elizabeth hazte con los nuevos maquillajes de Isadora, de venta exclusiva en perfumerías Douglas. Perfectos para ir maquillada ‘sin que se note demasiado’.

En cuanto al estilismo, para la noche o comidas con tus amigas-pareja-chico que acabas de conocer, apuesta por un vestido blanco con encaje. El de ella es de The Row, pero yo te traigo la alternativa low-cost de Zara y versión mini-faldera. Combínalo con unos botines negros como en la foto para darle un punto grunge, o ponte unos tacones del mismo tono como los de Charlotte Olympia. Sí, estos son mucho más caros, pero un valor seguro en el que merece la pena invertir. ¡Los llevan todas! ¿Recuerdas?: http://blogs.antena3.com/sadofashionista/cuales-son-nuevos-celebshoes_2011101400032.html

Tampoco pueden faltar en tu armario los vestidos estampados. Elizabeth es ultra-fan del print geométrico, y en Berskha hay uno muy parecido que puedes combinar perfectamente con un cinturón marrón. Mejor trenzado y fino que liso y ancho. Y para los días de frío, que ya han llegado, cúbrete con un tres cuartos negro, como este de Blanco, y viste tus pies con unos botines de charol, como los de Bimba & Lola. ¡Darás en el clavo!