Elisabetta Canalis le hace la 'competencia' a Sara Carbonero

La ex de George Clooney, Elisabetta Canalis, quiere hacerle la competencia a nuestra Sara Carbonero. Pero no, no es que tenga como objetivo a Iker Casillas, ahora que está soltera y ve cómo su ex novio ya hace vida de pareja con una rubia explosiva… Todo está en el pelo. Y es que, la presentadora italiana se ha convertido en imagen de una conocida casa de productos para el cuidado del cabello. La misma que ha nombrado a Carbonero como la chica con el pelazo más bonito de nuestro país...

Desde principios de 2012 Elisabetta es musa de Pantene. Tras su ruptura con Clooney ha sabido amortizar muy bien esos años de relación, porque a las campañas publicitarias también se suma su paso por el conocido programa estadounidense Dancing with the star, que le ha hecho adquirir bastante fama en EEUU y que le ha llevado a instalarse allí definitivamente.

Una carrera bastante a la par a la de Sarita, ya que ambas han adquirido mucha popularidad como presentadoras a raíz de convertirse en novias oficiales de dos guapos y famosos, uno actor y el otro futbolista… Las marcas se las rifan y las publicaciones de moda luchan porque ellas den consejos en sus páginas, algo que Canalis ha comenzado a hacer en una conocida revista, como ya hace desde hace tiempo la novia del capitán de nuestra selección.

Esto es cuestión de gustos. Unos pensarán que el melenón de Sara es mejor que el de Elisabetta, o al contrario. Pero lo que está claro es que ambas han sabido hacer muy bien carrera gracias al amor… ¿Cuál es tu favorita?