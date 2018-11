Elena Tablada revela quién diseñará su vestido de novia

Elena Tablaba vive uno de los momentos más felices de su vida y confiesa no estar nerviosa para el esperado 'si quiero' en menos de un mes, al contrario, está deseando que llegue el gran día para celebrar su amor con Javier Ungría. "Va todo muy bien. Nos queda un mes y con muchas ganas, la verdad", confiesa la diseñadora.

Sobre el secreto mejor guardado de toda novia, el vestido, ha revelado: "Me lo probé ayer y es espectacular". "Ellos tienen muy pillado mi estilo y cómo soy yo. Me presentaron unos bocetos y era exactamente lo que yo quería", cuenta emocionada Elena, desvelando en la entrevista del vídeo quién es el diseñador. Además, el vestido de su princesa, fruto de la relación con su ex David Bisbal, también es diseñado por la misma firma. La pequeña será quién llevará los anillos y tendrá otro papel importante es día: "Algo especial vamos hacer con ella, eso seguro".

¿Están David Bisbal y Rosanna Zanetti entre los invitados? "Tenemos una relación de padres separados con una hija, no es amistad, pero invitados están si quieren venir. No hay invitación formal", afirma la diseñadora.

"Es muy importante encontrar a alguien que te haga la vida fácil y te lo haga todo más fácil ante cualquier adversidad, Y yo he tenido esa suerte con Javier". Sobre su pareja solo tiene buenas palabras: "Es natural, gracioso, me hace reír y me hace sentir que puedo ser yo misma. Es muy importante aparentar ser feliz pero más serlo de verdad", confiesa muy enamorada. Con estas declaraciones de amor no cabe duda de las ganas inmensas que tiene Elena de que llegue su gran día.