Elena Tablada, ¿una 'it girl'?

Me hace gracia que una mujer con cero conocimientos en moda tenga un videoblog de estilismos y consejos fashionistas. No porque no sepa a lo mejor quién es el diseñador de X firma, sino porque sus looks son más bien para llorar. ¿Alguien es capaz de dejarse aconsejar o copiar los modelitos de Elena Tablada?

Si fuese una chica que de vez en cuando mete la pata con sus modelitos no pasaría nada. Somos humanos y tampoco vamos a gustar a la gente todos los días de nuestra vida. Pero es que sus patinazos son constantes y muy pero que muy heavies. Fijaos en todas las fotos que he colgado, ¿son o no para echarse a temblar?

Me cuesta entender cómo alguien puede otorgarle a personajes como Elena Tablada programas o colaboraciones de moda y que encima ella sea tomada como ejemplo de estilo y buen gusto. ¡A dónde vamos a llegar!

Cuando me enteré de la noticia lo puse en Twitter, incluso me cabreé. Me parecía y me parece una broma de muy mal gusto ya que con este tipo de acciones no vamos a enseñar nada bueno de moda a gente que puede estar necesitada de fashionismo. Sólo espero que no se dedique a decir que la copien cuando no sabe ni siquiera mezclar estampados y que sea más algo divertido, simpático, con lo que reírte…

Aunque, visto lo visto, creo que va a hacer más gala de lo mona que se cree que es. Tablada no es Echevarría, aunque tengan hijos de extriunfitos está claro quien es la que realmente se merece un trabajo como ese. De hecho, Paula ya hace sus pinitos en su mini-espacio en la web de una conocidísima revista femenina. En fin… culo veo, culo quiero.