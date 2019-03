Elettra Lamborghini y su increíble cambio físico

Elettra Lamborghini, conocida por participar en numerosos realities, ha acudido a la presentación de su nuevo programa deslumbrando con su nueva figura. Elettra se ha deshecho de unos cuantos kilitos y ha presumido de cuerpazo con un dos piezas en tono azul celeste: una falda con cola y un crop top con un hombro al aire.

Electtra Lamborghini | Gtres

Además, Elettra no sólo ha cambiado su cuerpo sino que parece que se ha decantado por usar un maquillaje mucho más natural. Acostumbrados a su make up recargado, su nuevo look es un soplo de aire fresco muy favorecedor, sumándose así a la nueva tendencia del washed face que causa furor entre las celebrities. Desde luego, la italiana no necesita mucho maquillaje para estar espectacular.