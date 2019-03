Edu Cayuela: ¡Blazers a todo color!

Cuando veo a Edu Cayuela hay una frase de mi infancia que siempre se me viene a la mente “¡a tope de power!” Y es que si por algo se caracteriza este concursante es porque rebosa energía y buen rollo por ‘los 4 costados’. Algo que refleja no sólo en sus actuaciones, que suelen ser casi siempre brillantes, sino también en sus looks.

¿La clave de sus estilismos? Las blazers a todo color, una prenda que podríamos considerar ‘fetiche’ para Edu, ya que siempre es lo que más llama la atención de sus looks. Por ello, me he permitido el atrevimiento de seleccionar 8 modelos de americana, adecuadas a cada tipo de actuación, para que (por si lo leen) el equipo de estilismo del programa y hasta el mismísimo concursante tome nota…

1. Givenchy: verde botella, discreta, pero que quedaría genial con un pantalón flúor, si se trata de una actuación llena de vida, o negro, si la canción requiere un look más serio.

2. Paul Smith: azul, genial para looks más navy. Podría customizarse con algún estampado de amebas en la espalda, a modo de parche, o unas coderas en fucsia.

3. Alexander McQueen: roja, de terciopelo, como anillo al dedo para sus gorgoritos más románticos. Que no es por nada, pero yo estoy deseando que cante ¡por fin! una balada… ¿Sería capaz de quedarse quieto? Sin duda, todo un reto.

4. Maison Kitsuné: blanca con detalles en negro. Genial con pantalón y camisa total black. ¿Os lo imagináis cantando por Michael Bublé con este look?

5. Beams Plus: salmón con los botones en blanco. Sería una buena combinación mezclarla con jeans y camisa blanca. ¿Cómo toque? Una pajarita en tonos flúor con el tono salmón como fondo.

6. Gant Rugger: a cuadros. Sin duda, con pantalón azul o jeans desgastados. Pero muy muy azules, nada de extremely washed.

7. Etro: genial con un pantalón azul marino o con estos estampados de Zara (Pincha aquí) Me lo imagino y solo puedo decir ¡Gran look!

8. Givenchy: negra, básica, pero con un forro muy llamativo. Y… ¿por qué no darle la vuelta? Es decir, lucir el forro por fuera. Él se atrevería, estoy seguro.