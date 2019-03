Dulceida sale del armario ocasionando una gran repercusión mediática

LA BLOGUERA ESPAÑOLA ES TODO UN EJEMPLO A SEGUIR

¿A quién no le suena el nombre de Dulceida? Para aquellos no entendidos en moda, Dulceida es una de las blogueras relacionadas con el mundo de la moda que más triunfa en nuestro país, e incluso internacionalmente. Y más desde que la it girl compartió con todos sus seguidores, a través de un vídeo publicado en su canal de YouTube, su salida del armario. Una confesión que ha causado gran repercusión en el mundo 2.0, y es que ahora, Dulceida comparte cada momento romántico con su chica, Alba Paul Ferrer, con todos sus seguidores a través de sus redes: vídeos e imágenes con… ¡Mucho, mucho amor!