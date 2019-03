Dulceida habla sobre su boda con Alba Paul y de la maternidad

Ayer reaparecían en la MBFWM la bloguera de moda Dulceida junto a su esposa, Alba Paul, tras protagonizar la semana pasada una preciosa boda donde sellaron su amor ante sus amigos y familiares.

Así, la influencer ha ofrecido una entrevista a Chance mientras presentaba 'Miss X Dulceida', una colaboración con gafas de sol Premium donde ha comentado que no ve mucha realidad dentro del mundo blogger: "No veo realidad en una persona que no bebe y haga una foto a un mojito y diga 'disfrutando de mi mojito' cuando no se lo está bebiendo. Luego hay quien va a un evento y no lo disfruta porque solo están pensando en la foto. Yo considero que hago cosas bonitas, pero disfruto al máximo", comenta.

Además, Dulceida ha hablado sobre su boda sorpresa y ha confesado cuál fue el momento más bonito de ese día para ella: "No se me va la cabeza la cara de Alba, mi chica, sonriendo y brillaba. Yo la miraba con cara de tonta. Estaba tan nerviosa que no paraba de sonreír y cuando me vio llegar lloró".

La bloguera también ha dicho que en este momento vive junto a su mujer en la casa de sus padres mientras encuentran en Barcelona su hogar perfecto para las dos: "Vivimos en casa de mis padres, sí, en mi habitación. Todo es más antiguo Mi casa es muy grande y mis padres son como amigos. Estamos muy bien y tengo una habitación muy grande, pero somos dos y necesitamos más espacio. Llevamos desde junio buscando piso pero no encuentro nada porque quiero comprar y que sea muy chulo".

Por último, también ha hablado sobre lo que supone la maternidad en su relación y aunque no cierra las puertas a ser madre considera que todavía es pronto: "No, lo hemos hablado muchas veces. A Alba le gusta más la idea y a mí me asusta más. Yo lo veo, pero no ahora, que tengo 26 años. Mejor dentro de 10".