Dulceida explica por qué no invitó a Sara Carbonero a su boda

Dulceida acudió a la Mercedes Benz Fashion Week junto a su esposa Alba Paul. Entre bambalinas habló con la prensa sobre el día de su boda, sobre sus proyectos profesionales y sobre Sara Carbonero, explicando por qué no la invitó a la boda.

"Creo que si hubiese invitado a Sara, no hubiese venido a mi boda", dijo. Aunque sí que tienen una buena relación, la influencer considera que no es tan estrecha como para que la Carbonero hubiera sido una de las asistentes al enlace: "Nos llevamos muy bien, pero no como para invitarla a la boda". ¿Dirá algo al respecto la mujer de Iker Casillas?

Aida Domenech está atravesando uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. En la MBFWM 2016 acudió para presentar su proyecto 'Miss X Dulceida', una colección de gafas de sol Premium, fruto de una colaboración con la firma Miss Hamptons. Y, sentimentalmente, como hemos podido comprobar en sus redes sociales, está viviendo un cuento de hadas junto a Alba.

"No se me va la cabeza la cara de Alba, mi chica, sonriendo y brillaba. Yo la miraba con cara de tonta. Estaba tan nerviosa que no paraba de sonreír y cuando me vio llegar lloró", dijo hace poco Dulceida. ¡Qué románticas!