Duelo de estilos: María Valverde vs. Clara Lago

En ‘Tengo ganas de ti’, María Valverde y Clara Lago compiten por el amor de Mario Casas. Dos chicas con estilos muy diferentes que sacarán sus armas de seducción a relucir con tal de enamorar al prota.

Pero también en la vida real estas dos guapas actrices siguen sus tendencias. Por eso hemos decidido hacer un duelo de estilos para qué tu elijas a tu favorita.

Por un lado está María Valverde, que con su frescura y naturalidad arrasa allá por dónde va. No es muy amiga del maquillaje en exceso, le gusta resaltar su mirada con un poco de rimmel y potencia uno de sus mayores atractivos, los labios, con colores vivos como rojos, rosas y naranjas. Sobre la alfombra roja podemos verla de largo con vestidos vaporosos de palabra de honor o con minis que dejan ver lo justo y necesario. No le gusta abusar de los complementos y, como mucho, adorna sus sencillos looks con collares ‘maxi’. Y es que la naturalidad… ¡también es sexy!

Por otro lado está Clara Lago, una morenaza de armas tomar. A la actriz le encanta resaltar su mirada delineando sus ojos de negro por lo que no abusa del pintalabios. Le gustan los pantalones vaqueros pitillo y los combina con camisetas metalizadas y un buen par de tacones para darle un toque más glamuroso. Apuesta casi siempre por los minis de pedrería en colores como el dorado o el blanco que resaltan en color de su piel. Su imagen suele ser más sofisticada pero no por ello pierde ni un ápice de atractivo.

Dos jóvenes promesas del cine español que están viendo como sus carreras cinematográficas suben como la espuma y que próximamente se verán las caras en la gran pantalla… ¿Quién es tu favorita?