Doutzen Kroes: "Me siento culpable porque hacemos sentir inseguras a algunas chicas"

Doutzen Kroes, uno de los famosos ángeles de Victoria´s Secret, está muy contenta de trabajar en el mundillo de la moda aunque asegura que, muchas veces, se siente culpable por pertenecer a ese ámbito.

La neerlandesa cree que su trabajo puede resultar muy peligrosos para el autoestima de algunas chicas: “En ocasiones me siento culpable de estar en esta profesión que hace sentir a algunas chicas inseguras”, confesó.

Además, la modelo asegura estar en contra de los retoques que les hacen muchas veces en las campañas publicitarias ya que las chicas creen que tienen que estar como las que aparecen en las fotos de las revistas.

"Siempre digo: no soy como en la foto. Si me pones con una luz mala, sin peluquería ni maquillaje, no es bueno... A veces me levanto en plan: 'esto no es lo que veo cuando miro a la revista’, ¿quién es esta visitante que está en el baño?", asegura.

Y es que aunque una imagen vale más que mil palabras, muchas veces no es lo que parece...